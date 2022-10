LIVE Moto2 | GP Australia 2022 in DIRETTA | vince Lopez | cade Fernandez Nuovo leader del campionato Ai Ogura

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.07 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi sempre su OA Sport per la gara della MotoGP! 4.06va dunque a +3,5 su Augustoa due gare dalla fine del. Aritmeticamente fuori dai giochi Canet e Vietti. 4.05 Aichiude 11° una gara davvero pessima dal punto di vista della prestazione e del ritmo, ma grazie alla clamorosa caduta di Augusto(che aveva il 2° posto ormai in tasca) diventadel Mondiale. 4.04 Di seguito la top10 del GP d’: 1 21 A.39:14.947 2 51 P. ACOSTA +3.556 3 96 J. DIXON +9.583 4 54 F. ...

Il pilota iberico del Team Red Bull KTM Ajo ha a disposizione una grandissima occasione per avvicinarsi notevolmente al Mondiale, perché parte molto più avanti in griglia rispetto al rivale diretto ...Sorpresa Fermin Aldeguer nelle prove ufficiali del GP d'Australia classe. Il pilota della Speed Up, ha firmato la sua seconda pole position in carriera dopo quella in Argentina. Al suo fianco ...