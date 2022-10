LIVE Inter-Salernitana 1-0 | la sblocca Lautaro | Kastanos vicino al pari

Diretta- Salernitana: cronaca10' - Dia va a terra in area nerazzurra dopo un contatto con Calhanoglu: protesta la Salernitana, l'arbitro lascia correre. 1' - Partiti! Al Giuseppe Meazza ...Sono 5 le sfide in programma oggi nella decima gironata di campionato. Alle 15 Lazio Udinese, e alle 18 Napoli - Bologna. In serata Verona - Milan. Ieri successi dell'Atalanta, della Juve e ...Dove vedere in diretta tv e streaming Inter-Salernitana. Sky o Dazn Alle ore 12:30 di domenica 16 ottobre va in scena la quarta partita della decima giornata del campionato di Serie A: Inter-Salernit ...Simone Inzaghi cambia rispetto alla previsioni della vigilia, confermando Onana in porta al posto di Handanovic, e posizionando Calhanoglu come play basso con Mkhytarian e Barella mezzali. In difesa A ...