LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | iniziano le Finali di Specialità a Napoli!

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03 Salto teso avanti con due avvitamenti e mezzo (uscita di pedana), due avvitamenti collegati ad un salto teso, tabak con mezzo giro, un avvitamento e mezzo collegato ad un avvitamento e triplo avvitamento di chiusura. Esercizio non particolarmente complesso e abbastanza sporco sugli arrivi, Lay non dovrebbe essere un fattore per il titolo. 15:01 Il primo ginnasta a scendere in pedana sarà Lay Giannini. 14.58 Si comincia con il corpo libero maschile. 14:55 Le ragazze si esibiranno al volteggio, corpo libero, parallele asimmetriche e trave, mentre i ragazzi saranno impegnati al volteggio, corpo libero, parallele pari, sbarra, anelli e cavallo con maniglie. 14:52 Al maschile c’è invece un’invidiata abbondanza, sicuramente c’è attesa per vedere come andrà a finire la sfida agli anelli tra Lodadio e Maresca, ma ...

C'è grande attesa per le Fate: Martina Maggio ha vinto l'all - around battendo Alice D'Amato per un decimo, Giorgia Villa ha concluso al quarto posto ma con delle stoccate di lusso. La brianzola è ... La diretta testuale dell'All-Around maschile ai Campionati Assoluti italiani 2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli ...