LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | De Rosa incanta al cavallo | Villa trionfa agli staggi!

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 Questo invece quello delle parallele asimmetriche: 1.Giorgia(14.400) 2.Martina Maggio (14.400) 3.Manila Esposito (14.300) 16:01 Questo il podio delcon maniglie: 1.Edoardo De(14.500) 2.Andrea Canazza (14.300) 3.Yumin Abbadini (14.000) 16:00 12.600 per Mario Macchiati e 13.800 per Martina Maggio che, senza la caduta, avrebbe addirittura avvicinato i 15. 15:58 CADUTA DI ASIA! Il titolo va a Giorgia! 15:57 14.400 ANCHE PER MARTINA MAGGIO! Resta al comando Giorgiagrazie ad una nota E più elevata. Si decide tutto con Alice D’Amato. 15:55 ROBOANTE 14.500 DI EDOARDO DE, PRIMA POSIZIONE! Ultimo ginnasta in gara è Mario Macchiati. 15:54 Piccola perdita delle gambe su una ...

C'è grande attesa per le Fate: Martina Maggio ha vinto l'all - around battendo Alice D'Amato per un decimo, Giorgia Villa ha concluso al quarto posto ma con delle stoccate di lusso. La brianzola è ...