LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Bartolini vince al corpo libero | tocca alle Fate

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:37 14.300 per MANILA ESPOSITO! La ginnasta dellaCivitavecchia è pronta per i Mondiali!a Veronica Mandriota.. 15:36 Purtroppo incappa in una caduta anche Villa, attendiamo il punteggio. 15:35 Pronto a salire al cavallo Riccardo Villa, ginnasta ancora junior. 15:34 12.350 per Salsedo, che paga una caduta. 15:33 Grande esercizio di Manila: ottimi collegamenti, bellissime le linee in verticale e doppio raccolto avanti in uscita, si andrà sopra i 14.000. 15:32 Mentre la prima ad esibirsiparle asimmetriche sarà Manila Esposito. 15:31 Si inizia con Carlo Salsedo al cavallo. 15:30 Adesso gli uomini andranno al cavallo con maniglie, mentre le ragazze si esibirannoparle ...

C'è grande attesa per le Fate: Martina Maggio ha vinto l'all - around battendo Alice D'Amato per un decimo, Giorgia Villa ha concluso al quarto posto ma con delle stoccate di lusso. La brianzola è ...