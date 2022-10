LIVE – Civitanova-Modena 2-0 25-21 | 25-13 | 19-15 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Latestualedi Cucine Lube-Valsa Group, partita valevole per la terza giornata della regular season didimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta interna rimediata contro Padova. Dall’altra parte della rete ci saranno i Canarini di Andrea Giani, reduci dalla bella vittoria in casa contro Piacenza. Si preannuncia grande spettacolo in questo big match: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 ottobre all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...