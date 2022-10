LIVE – Brescia-Scafati 55-55 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilindi Germani-Givova, sfida valida come terza giornata dellaA1di. Il calendario non ha certo sorriso ai campani, che nel loro ritorno nel massimo campionato hanno già affrontato Olimpia Milano e Venezia. Ora gli uomini di coach Magro, che hanno vinto contro Varese ma perso in Eurocup contro la Joventut Badalona. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 16 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 3^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPER AGGIORNARE IL...

La Germani torna in campo alle 19.30, al PalaLeonessa, per affrontare Scafati , nella gara valida per la terza giornata del campionato di serie A. Reduci dal ko di martedì a Badalona contro la ...La Germani torna in campo alle 19.30, al PalaLeonessa, per affrontare Scafati , nella gara valida per la terza giornata del campionato di serie A. Reduci dal ko di martedì a Badalona contro la ...In diretta dal PalaLeonesea di Brescia la sfida tra la Germani e la Givova, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Quintetto atipico per Brescia che fa partire dalla panchina Amedeo ...La partita Lecce - Fiorentina di Lunedì 17 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della decima giornata del campionato di Serie A 20 ...