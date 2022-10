Liga LIVE | dalle 14 Celta Vigo-Real Sociedad | poi lo scontro salvezza e il Betis Siviglia

Calciomercato.com

Zagreb 17:10 DANIMARCA SUPERLIGA Brondby - FC Copenhagen 14:00 Viborg - Odense 14:00 Nordsjaelland - Aarhus 16:00 Midtjylland - Horsens 18:00 ECUADORPRO - SECONDA FASE Gualaceo - Delfin 2 - 1 (...PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 12:3 Inter - Salernitana 15:00 Lazio - Udinese Spezia - Cremonese 18:00 Napoli - Bologna 20:45 Hellas Verona - Milan16:30 Real ... Liga: blitz di Griezmann a Bilbao, ora l'Atletico attende il Clasico. Al Valencia non basta Cavani, vince il Siviglia | Estero | Calciomercato.com Real Madrid-Barcellona è in programma oggi domenica 16 ottobre con fischio di inizio alle 16:15. Si gioca al ‘Bernabeu’ di Madrid ed è una sfida valida per la 9ª giornata di Liga. Diretta TV e streami ...Real Madrid-Barcellona, sfida valida per la 9ª giornata de La Liga: info partita e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming gratis ...