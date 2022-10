L' ex campione di basket Oscar Schmidt rinuncia alla chemio nonostante il tumore al cervello

(Di domenica 16 ottobre 2022) Considerato il miglior giocatore dibrasiliano della storia,è stato un esempio per tanti e non solo nel mondo cestistico. Per questo la sua decisione di smettere di lottare ...

ilmattino.it

Considerato il miglior giocatore dibrasiliano della storia, Oscar Schmidt è stato un esempio per tanti e non solo nel mondo cestistico. Per questo la sua decisione di smettere di lottare contro un tumore al cervello che gli fu ...... siamo ovviamente al Mediolanum Forum, per la 3giornata nel campionato diSerie A1 2022 - ... L'Olimpia naturalmente ha tutte altre certezze:d'Italia in carica, ha iniziato con due ... Oscar Schmidt, l'ex campione di basket malato di tumore rinuncia alla chemio Oscar Schmidt, miglior giocatore di basket brasiliano della storia, ha smesso di lottare contro un tumore al cervello che gli fu diagnosticato nel 2011. «Ho smesso quest’anno di fare ...Diretta Milano Brindisi streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1.