Le paura della premier svedese dopo la vittoria del centrodestra in Italia | «Rischio deriva pericolosa in Europa | qui la situazione è grave»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Con ladelalle ultime elezionine, così come in altri Paesi Ue, aumenta ildi una «spaventosa, per l’e l’Unione europea» dice lauscente Magdalena Andersson a Repubblica, a pochi giorni dalle dichiarazioniministra francese Boone che avevano sollevato durissime polemiche tra Parigi e Roma a propositopresunta vigilanza che il governo francese avrebbe dovuto svolgere sul nascente esecutivono. Andersson si prepara a lasciare posto alla nuova maggioranza dilain Svezia del partito democratico ultraconservatore. Secondo la ...

Scienza in rete

...un episodio di ' guerra cibernetica ' o danneggiamento delle infrastrutture critiche Il tema... come ha precisato la fonte Nato Laè che la guerra contro l'Ucraina lanciata da Mosca stia ...Si consuma a colazione, che è il pasto più importantegiornata, ed è fatta per donare ... condivisi e appresi, che ci possano insegnare a guardare lontano senza. Come ha fatto la guerriera ... Paura della scienza, dalla religione ai no-vax Ma la squadra di Filippi non demorde, con carattere e senza paura ribalta addirittura il risultato prima al 33’ con Polidori che finalizza un gran recupero in pressing al limite dell’area di Marotta e ...Due bimbi di appena tre anni "evadono" dall'asilo. Minuti di panico tra insegnanti e collaboratori, fino a quando i due non sono stati ritrovati incolumi in ...