Lazio | Immobile lascia il campo per infortunio

(Di domenica 16 ottobre 2022) Paura in casaper le condizioni di forma di, uscito contro l’Udinese perdi natura muscolare Doccia gelata per laintorno alla mezz’ora del primo tempo nel match contro l’Udinese. Cirosi è fermato dopo uno scatto toccandosi immediatamente i flessori della coscia destra. L’attaccante biancoceleste non ha aspettato neanche le cure mediche dello staff biancoceleste e con una visibile smorfia di dolore ha abbandonato il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Pedro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lanon vince in casa contro i bianconeri dal dicembre 2019 in una gara terminata 3 - 0 con doppietta di, uno su rigore, e Luis Alberto, anche quest'ultimo dal dischetto. L'Udinese non ...