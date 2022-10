Lazio | Immobile ko per infortunio muscolare | le condizioni

- Udinese, la diretta: 0 - 0 29' - Guai per la, si ferma! Il centravanti biancoceleste sembra aver accusato un problema al flessore. Al suo posto entra Pedro. 25' -ancora ...All'Olimpico, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,e Udinese si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Udinese 0 - 0 MOVIOLA Partiti! 4 - Ritmi alti a centrocampo in questo avvio 12 - OCCASIONE ...Infortunio Immobile: stop dell’attaccante in Lazio-Udinese, cosa si è fatto e quali sono i tempi di recupero L’attaccante della Lazio e della Nazionale si è infortunato oggi nel corso del primo tempo ...Brutte notizie in casa Lazio: si fa male il centravanti. E tra due settimane c’è la sfida contro la Roma La Lazio rischia di perdere Immobile per il derby contro la Roma. Al 28' del del primo tempo de ...