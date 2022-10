Lavori nel X Municipio | ecco quando | come cambia la viabilità a Ostia e quali sono le strade chiuse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Partono idi manutenzione stradale nel X. I cantieri interesseranno i quartieri diLido, Infernetto e Casal Palocco, con le operazioni urbanistiche che partiranno da lunedì 17 ottobre. Iprevisti per il territorio, oltre a risolvere annali problemi, promettono di stravolgere momentaneamente lacittadina in alcunemunicipali. A, per tutta la giornata del 17 e 18 ottobre, sarà fatto un rifacimento dell’asfalto tra via Orazio dello Sbirro, civico “9”, e corso Duca di Genova. Iprevedranno divieto di sosta con rimozionee restringimento della carreggiata. Sempre sul territorio lidense, da Corso Duca di Genova, civico “18/a”, fino a via Stefano Cansacchi verrà temporaneamente istituito il divieto ...