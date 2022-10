Lautaro raggiunge Milito | ' Andrò a cena con lui Il gol? Forse ha sbagliato Sepe'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo essere tornato a esultare in Champions League, niente meno che al Camp Nou,Martinez ha ritrovato la rete in campionato a chiudere un'astinenza cominciata lo scorso 30 agosto: "Ho ...

Dopo essere tornato a esultare in Champions League, niente meno che al Camp Nou,Martinez ha ritrovato la rete in campionato a chiudere un'astinenza cominciata lo scorso 30 agosto: "Ho calciato - spiega il Toro a bordo campo - , magari è stato un errore del portiere, non ......Lewandowski e lo mura con una gran diagonale difensiva. Vede la profondità con lanci ...6: Primo tempo un po' in ombra, guadagna un rigore ma il Var ravvisa fuorigioco di un alluce. ...L’ex attaccante nerazzurro ha parlato in questi termini a Mediaset Infinity, con un focus anche sulla prestazione di Lautaro Martinez. Abbiamo visto due squadre che hanno sempre giocato a viso aperto ...