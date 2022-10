La sorella va a svegliarlo e lo trova morto | Giorgio aveva 47 anni ' Sua mamma morì alla stessa età'

ilmessaggero.it

Giorgio viveva col padre e la, ed è stata proprio quest'ultima a dare l'allarme, quando ha visto che l'uomo non si era ancora svegliato per andare al lavoro. 'Malore improvviso durante il ...L'uomo viveva con il padre e una. A dare l'allarme è stata proprio quest'ultima. Addio Giorgio Angiolin Non vedendolo alzarsi come faceva normalmente per andare al lavoro, la donna ha ... La sorella va a svegliarlo e lo trova senza vita nel letto: Giorgio Angiolini stroncato da un malore a 47 anni Aveva 47 anni Giorgio Angiolin, di professione piastrellista posatore: è morto nel sonno, alla stessa età in cui era morta anche la sua mamma. Una tragedia che si ...Muore nel sonno alla stessa età della mamma. È la tragedia che si è consumata ieri mattina nella frazione di Ca’ Ballarin, in una delle abitazioni di via Madrid ...