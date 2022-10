(Di domenica 16 ottobre 2022) BARCELLONA (Spagna) - In occasione dell'atteso Clasico al ' Santiago Bernabéu ' contro il Real Madrid , il Barcellona scenderà in campo con una maglia speciale: il club catalano - legato al logo ...

Corriere dello Sport

BARCELLONA (Spagna) - In occasione dell'atteso Clasico al ' Santiago Bernabéu ' contro il Real Madrid , il Barcellona scenderà in campo con una maglia speciale: il club catalano - legato al logo ...Unaardita. "Sono tanti i nostri attori che non vedono l'0ra di mettersi alla prova ... George Blagden ha recitato in Les Misérables di Tom Hooper, ha una voce". A firmare le musiche ... La scommessa pazzesca di Drake sul Barça: può vincere 3 milioni! A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto ...Jonathan Rossini, calciatore della Sampdoria Futsal, ha parlato della sua avventura con la maglia blucerchiata ...