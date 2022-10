La Russa e il sesso La paginata-vergogna del Fatto quotidiano | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alla macchina del fango contro Ignazio Lasi è subito messa in moto e il direttore Marco Travaglio ha deciso di fare le cose in grande, ricorrendo addirittura allo sterminato archivio di Claudio Sabelli Fioretti. Il biografo per eccellenza dei politici italiani traccia un ritratto "a luci rosse" del neo-presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia. Non solo (post)fascista, ma pure erotomane e soprattutto "eterosessuale". Il materiale piccante risale al 16 ottobre del 2002, quando Sabelli Fioretti intervistò Laper il settimanale Amica, andando alla scoperta del suo lato più privato. "Gli chiesi se aveva mai avuto rapporti omosessuali. Posso fare questa domanda a un ex fascista?", ricorda il giornalista. Risposta di Ignazio: "Puoi. Ma la mia risposta è no". "E se ti ...