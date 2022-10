La piccola Lola | uccisa a 12 anni | arrestata una ragazza | incastrata dai video L' ombra del traffico d' organi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Orrore e mistero a Parigi ., 12, una bambina che tornava dalla scuola dove frequentava la seconda media, è stata sgozzata e il suo corpo nascosto in un baule trasparente , ritrovato venerdì ...

