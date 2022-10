La Lucarelli troppo gelosa | Lorenzo vede poco Anastasia e la Kuzmina si lamenta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 16 ottobre 2022) Seratina un po’ delicata per il poveroBiagiarelli, messo in mezzo tra due fuochi. Il concorrente ha dimostrato di essere un ottimo ballerino al fianco di, ma proprio perchè la maestra vorrebbe qualcosa di più da, ci sarebbe bisogno di una intesa anche fuori dalla sala prove di Ballando con le stelle, una cosa che ieri la ragazza, ha cercato di spiegare sulla pista di Ballando con le stelle. Parlando con i giudici, e nelle clip, ha fatto capire che lei esi vedono solo in sala prove e mai in altre occasioni. E chiaramente sono arrivate le domande di Selvaggia: “Com’è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?”.quindi ha spiegato: “Mi vorrei prendere un caffè con lui” ...