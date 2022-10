La Juventus eye Gundogan si muove a gennaio

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sito inglese: Lasta valutando una potenziale mossa per Ilkaydel Manchester City, secondo Calciomercato. Il nazionale tedesco è stato un giocatore importante per la squadra di Pep Guardiola nei grandi successi degli ultimi sei anni, vincendo quattro titoli di Premier League. Tuttavia, Guardiola ha la tendenza a ruotare occasionalmente i suoi centrocampisti e in questa stagione, ad esempio,ha iniziato sei delle nove partite di campionato giocate, facendo altre due apparizioni dalla panchina e saltando la vittoria per 4-0 sul Southampton la scorsa settimana come un sostituto inutilizzato. Il 31enne sarà in scadenza di contratto a fine stagione a meno che non ne firmi uno nuovo da qui in poi, e allaritengono che un’offerta di circa 25 milioni di euro dovrebbe ...

Corriere della Sera

...(). I cinque migliori del mese sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk -. Il ...... la Hawk -(che nel 2018 balzò agli onori delle cronache per gli ormai celebri audio scomparsi tra il Var e Orsato in Inter -). Non di chi produce le immagini: in questo caso la... Var, Juventus, Lega: il gol annullato a Milik. Perché l’immagine di Candreva non c’era Juventus are considering a potential move for Manchester City’s Ilkay Gundogan, according to Calciomercato. The Germany international has been an important player for Pep Guardiola’s side in their ...Liverpool are interested in signing Barcelona's Frenkie de Jong in January, joining rivals Manchester United. Transfer Talk is LIVE with the latest.