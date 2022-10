La Juve vince di squadra | ecco le tre pedine ritrovate nel derby

Serviva una reazione rabbiosa, una prestazione di squadra. Il successo nel derby col Torino è arrivato proprio così, con tutta lariunita sotto un capannello prima e dopo il match. Max Allegri aveva chiesto compattezza e quale immagine migliore per isolare novanta minuti interpretati nel modo migliore da parte di tutti, ...Uniti si, il resto sono solo chiacchere ". Dusan Vlahovic , match - winner dell'... In tal senso, la speranza dei sostenitori dellaè che le similitudini non si arrestino alla modalità con ...La Juve vince 1-0 contro il Torino e di prende tre punti fondamentali. Ecco le pagelle di Max Allegri sulla gara di ieri sera: Tuttosport - ALLEGRI 6.5 Inizia ...Dopo le tre sconfitte consecutive con Frosinone, Milan e Napoli, è tempo per il Bologna primavera di tornare a fare punti. L’avversario ...