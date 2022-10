La guerra in Ucraina prevista 30 anni fa? | Le parole dell’ex presidente sono da brivido

(Di domenica 16 ottobre 2022) Uno degli ex presidenti americani potrebbe aver previsto lache si sta svolgendo in questo momento in. Non c’è alcun dubbio che il mondo sia stato capovolto da quando, il 9 novembre 1989 è caduto il muro di Berlino, segnando l’inizio di una nuova era geo-politica. Questo però ha prodotto anche la situazione L'articolo Lain30fa? LedaNewNotizie.it.

RaiNews

Uno dei più appassionati discorsi sul palco del Congresso dei socialisti europei sulla necessità di tenere unita l'Ue sullad'aggressione russa inè stato quello della premier svedese uscente, Magdalena Andersson . E nelle stesse ore in cui la nuova maggioranza di centrodestra in Svezia annuncia l'accordo ...Dietro le quinte, Scholz è stato una sfinge anche su un altro tema cruciale discusso dai premier socialdemocratici attuali ed ex nella colazione a porte chiuse: lain. Su questo fronte ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Le violenze sessuali commesse dalle forze russe in Ucraina fanno parte della "strategia militare" di Mosca. - Le violenze sessuali commesse dalle forze russe in Ucraina fanno parte della "strat Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in merito alla guerra in Ucraina. © Fornito da Italpress "Il Papa ha chiesto a Putin di fermare ...di avv. Antonello Tomanelli È una decisione che lascia perplessi quella dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa di Strasburgo, che a larghissima maggioranza ha invitato gli Stati membri a d ...