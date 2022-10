La collocazione euro-atlantica dell’Italia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’ambasciatore Stefano Pontecorvo rassicura sul: “Ue e Nato non sono gabbie, l’Italia conta se vuole contare”. E su un possibile ruolo nel nuovo governo: “Meloni sa quello che sta facendo”. Il nome di Stefano Pontecorvo, ex ambasciatore in Pakistan e alto rappresentante della Nato in Afghanistan, dove ha coordinato in prima persona l’evacuazione di centinaia di migliaia di civili dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani, è finito da giorni nel toto-ministri. Si parla di un possibile incarico alla Difesa – è già stato consigliere diplomatico di tre ministri – o alla Farnesina. “La Meloni? La sento tutti giorni in televisione. Per la figura del ministro degli Esteri non ne ho idea, ma so una cosa: ha preso un partito al 4 per cento e l’ha portato al 26, sa sicuramente quello che sta facendo”, dice ai giornalisti a margine di Italian Conservatism, l’evento organizzato da Nazione ...