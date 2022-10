Kudus e la Right to Dream Academy | dal Ghana all’Europa | fabbrica di talenti che punta sulla sostenibilità anche sociale

(Di domenica 16 ottobre 2022) In quella che forse sarà ricordata come la peggiore serata della storia europea dell’Ajax, asfaltato 1-6 all’Amsterdam Arena dal Napoli, l’unico a regalare una nota positiva agli ajacidi è stato Mohammed, l’autore dell’illusoria rete del vantaggio degli olandesi. Non è stato un caso: il ventiduenne ghanese, corteggiato in estate da diverse squadre di Premier League, è l’ultimo, luccicante diamante messo in vetrina dalla costosa boutique ajacide. Sbarcato ad Amsterdam nella difficile estate del 2020, dopo essere stato pescato dai Lancieri nel campionato danese,è letteralmente esploso in questo avvio di stagione, attirando su di sé le attenzione di tutti i top team europei: in 14 partite giocate, tra Eredivisie, Champions League e Supercoppa d’Olanda, ha già messo a referto 8 reti e 1 assist. Un exploit figliodella ...

nasce il 2 agosto del 2000 ad Accra, in Ghana. Un provino alla 'to dream Academy' , centro sportivo che coltiva talenti nel suo Paese, cambia tutto. Corre, dribbla, segna e si aprono le ......realtà l'eredità del centravanti franco - ivoriano sta finendo sulle spalle di. Ovvero di un calciatore che, ai tempi del suo arrivo in Danimarca " al Nordsjaelland " direttamente dalla... Kudus e la Right to Dream Academy: dal Ghana all’Europa, fabbrica di talenti che punta sulla… In ottica mercato estero l'Everton si muove in cerca di giovani talenti. Occhi puntati sul giovane Kudus dell'Ajax, classe 2000.Cresciuto nella Right to Dream Academy, il ghanese classe 2000 è esploso ad Amsterdam: decisivo lo spostamento dal centrocampo all'attacco.