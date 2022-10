Kim Rossi Stuart | chi è | età | carriera | film | oggi | chi è la moglie Ilaria Spada | ultimo film | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di, per lo spazio dedicato al cinema, anche l’attore e regista Kim, che ha da poco diretto undal titolo ‘Brado’. E che lo vede tra gli interpreti con Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti. Dagli esordi al successo come attore di KimKimè nato a Roma il 31 ottobre del 1969 ed è un noto attore e regista, scoperto dal pubblico per aver interpretato il ruolo di Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d’oro e Romualdo nella miniserie Fantaghirò. Ma facciamo un passo indietro. L’attore è nato da Giacomo, attore di ...