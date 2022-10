Kiev | ‘I russi stanno evacuando le istituzioni statali da Kherson’ Israele in aiuto a Kiev | ‘Iran dà missili ai russi | dobbiamo contribuire’

(Di domenica 16 ottobre 2022) Undici militariuccisi, una centrale elettrica e un deposito di carburante entrambi bombardati. E anche sedici esplosioni nell’area dell’aeroporto. Succede nella regione russa di Belgorod, l’oblast di confine della Federazione più vicina al fronte caldo ucraino nord-orientale di Kharkiv e terreno di passaggio dal territorio russo verso le zone di combattimento. Anche nell’area appena annessa di Kherson, stando allo Stato Maggiore di, i, dopo la popolazione, anche le cosiddette “”. Intanto in Ucraina si sono abbattuti raidper un’ora, con l’allarme che è scattato in tutte le regioni. Ma mentre il conflitto non accenna a ...

