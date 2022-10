Khvicha Kvaratskhelia | la nuova stella del Napoli

(Di domenica 16 ottobre 2022) Grazie ai suoi 5 gol e 4 assist in 9 partite,è il nuovo crack della Serie A e del. Il giocatore georgiano arriva ufficialmente nel capoluogo campano in estate. Nonostante lo scetticismo generale, Kvara fin da subito mette in mostra le sue immense doti tecniche, sconosciute a molti fino a qualche mese fa.: aldopo la Georgia e la Russianasce a Tbilisi il 12 febbraio 2001 e cresce calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Tbilisi, dove il 29 settembre 2017 esordisce in prima squadra. Dopo nemmeno tre mesi riesce anche a trovare il suo primo gol, decidendo il match contro la Shukura Kobuleti. Nella stagione successiva, Kvara si trasferisce al Rustavi e rimane solo una stagione, siglando ...

Napoli -in maglia Galatasaray . Il calciatore georgiano del Napoli nel 2020 fu ad un passo dal trasferirsi in Turchia. Non bastarono 15 milioni di euro, un'offerta che il Rubin Kazan ...Maurizio Sarri ci aveva visto lungo nel 2019: lui che a Napoli ha vissuto anni molto importanti aveva segnalato al suo arrivo alla Juventus un certo. Sì, proprio lui, il ...E allora non è stato difficile dare il via alla «Kvaramania».Lo sanno bene i ragazzi di «SanMeme che per gioco si sono inventati ...Curiosa immagine pubblicata dall'account Twitter 'Georgian Footy'. Protagonista, chiaramente, Khvicha Kvaratskhelia. Si vede l'ex Dinamo Batumi con la maglia del Galatasaray. Nel ...