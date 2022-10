Juventus vs Chiesa | lite furibonda? Le conseguenze | panico totale

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 ottobre 2022) Federicoè uno di quei campioni che può essere determinante per far fare il grande salto di qualità alla Juve nelle prossime annate. Quello dell’estate del 2020 lariuscì ad acquistare dalla Fiorentina Federicofu un momento davvero scioccante, considerando infatti come il miglior giocatore della squadra toscana ancora una volta passava agli odiati rivali bianconeri, ma la situazione legata all’ex gigliato si sta facendo sempre più complicata. LaPressePer laè tempo di dimostrare che il tempo delle parole è finito cercando così di passare alla realtà dei fatti, con le sconfitte che si stanno facendo sempre più frequenti e soprattutto sempre più umilianti. I bianconeri dunque hanno cercato in questa stagione di potere rialzare la testa dopo una serie incredibile di sconfitte, con Federico ...