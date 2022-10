Juventus | Vlahovic carica | “Uniti si vince | il resto solo chiacchiere”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dusanparla da leader all’indomani della vittoria per 1-0 sul Torino. Un successo che spazza via il malumore dopo il passo falso in settimana in Champions League contro il Maccabi Haifa. “La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby.si, ilsonochiacchere”, ha scritto l’attaccante, autore del gol decisivo, sul suo profilo Instagram. Il Torino è la squadra contro cui Dusanha giocato più partite in Serie A (9) ma i gol sono solamente due. Uno dei due, l’unico in bianconero, però vale tantissimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@dusan) SportFace.