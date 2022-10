Juventus | domani gli esami per Bremer | i possibili tempi di recupero

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nonostante la vittoria contro il Torino nel derby della Mole, in casasi fanno i conti con gli infortunati. Se da una parte Max Allegri potrà presto riabbracciare Federico Chiesa, il match contro il Torino ha portato una pessima notizia all’allenatore toscano. Il forte difensore brasiliano Gleisonè stato costretto a lasciare il campo anzitempo al minuto 51, per un problema muscolare. infortunioAncora da stabilire l’entità dell’infortunio, ma da una prima analisi superficiale sembra che l’infortunio sia al flessore della coscia sinistra. Tuttavia per saperne di più bisognerà aspettare lunedì, quando secondo la Gazzetta dello Sport, si potranno avere informazioni più dettagliate riguardo l’infortunio del brasiliano. Tutti con il fiato sospeso in casa ...

