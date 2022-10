Juve | Chiesa anticipa il rientro | punta all’Empoli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Federicoadre il suo ritorno con la: l’obiettivo è tornare disponibile per la partita con l’Empoli Si svuota l’infermeria della: Federicoè vicino alin campo già a partire dalla sfida contro l’Empoli di venerdì prossimo. Secondo Tuttosport l’esterno, che si è allenato con l’Under 17 nelle ultime settimane dovrebbe essere tra i convocati: si tratterebbe di una presenza in panchina, ma un segno importante per i bianconeri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.