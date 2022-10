Jonathan Rea | la lenta discesa del fenomeno della Superbike

(Di domenica 16 ottobre 2022) Abdicare per due anni consecutivi (a meno di cataclismi) non è mai facile per nessuno. Soprattutto se ti chiamiRea e hai dominato la scenavincendo sei titoli iridati consecutivi. Il Re non è più sul tronoSBK, il sovrano fatica terribilmente ad arrampicarsi, nuovamente, sullo scranno più importantecategoria a due ruote che lo ha portato alle luciribalta. Lo scorso anno fu il giovane turco Toprak Razgatl?o?lu su Yamaha a togliergli lo scettro di campione; quest’anno la divinità anglosassone è lontana da Alvaro Bautista di Ducati che, proprio con il campione del mondo, si sta giocando il titolo di questa stagione. Lasciandosi dietro un disarmatoRea. È il segno del suo lento declino? Due anni, molto ...

... con tre gare ancora da disputare e con 56 punti di vantaggio in classifica su Toprak Razgatlioglu (82 su). In merito alla sfida diretta con il pilota turco, peraltro autore di due ..., tre gare in terza posizione Questo perchésembra lontano dalla condizione ideale. Su una pista che ama, il nordirlandese si è inventato un giro pazzesco in Superpole battendo Toprak,...Con una cerimonia a Buckingham Palace, a Londra, il sei volte campione del mondo Superbike è stato insignito della carica di ufficiale dell'impero britannico dalla Principessa Reale Anna ...Solo pochi eletti, come il fuoriclasse della SBK, diventano Ufficiali dell’Impero Britannico. Qui da noi si danno onorificenze a destra e a manca col risultato di svilirne il valore. Ago è commendator ...