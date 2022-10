Jacopo Tissi ad Amici | chi è | età | carriera | primo ballerino | fidanzato | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Una nuova puntata di, talent show di successo di Canale 5, sta per prendere il via. Tra prove, sfide, esibizioni, inediti e gare. E oggi a giudicare i ballerini ci sarà, un noto e giovane danzatore italiano: a lui il compito di dare i voti, poi in base ai punteggi, come sempre, verrà stilata una classifica. L’ultimo rischierà l’eliminazione? View this post onA post shared by(@) Dagli esordi al debutto diè nato a Landriano il 13 febbraio del 1995 ed è un noto danzatore, exdel Teatro Bol soj. Di lui sappiamo che ha ...