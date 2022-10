SassariNotizie.com

... lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoparlando con i giornalisti a Firenze. 'Se gli serve per fare carriera,Dario. Che me ne frega a me avere un segretario del Pd amico' ha ..."Al Senato " ha proseguito lo stesso ragionamento il leader di Italia Viva " dicono cheha ... 12.40 " Fico, Lorenzo Fontana difenderà la Costituzione "Io faccio glia Fontana. Spero possa ... Iv: Renzi fa auguri alla nonna ultracentenaria e cantano insieme sui social Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Buon compleanno Nonna Maria. La carica dei #102". Auguri via social di Matteo Renzi alla nonna Maria. Il leader Iv ha postato un video in cui duetta insieme alla nonna e..Il segretario dem: «Io kingmaker di Fontana Renzi non ne azzecca una da anni». Salvini: «Tra Silvio e Giorgia tornerà l’armonia» ...