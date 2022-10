Israele-Libano Il ruolo degli Usa | il valore dell’accordo per il Mediteraneo

Leggi su formiche

(Di domenica 16 ottobre 2022) I funzionari dihanno annunciato martedì 11 ottobre di aver accettato un accordo mediato dagli Stati Uniti sul confine marittimo tra i due Paesi. Una volta firmata, l’intesa tra i due tradizionali nemici consentirà l’inizio dell’esplorazione del gas naturale nell’area contesa del Mediterraneo orientale e ridurrà la minaccia di una guerra regionale. L’accordo metterà fine a una disputa che dura da anni e riguarda un’area contesa da circa 500 kilometri quadrati nel Mar Mediterraneo, potenzialmente ricca di gas e con unstimato in miliardi di dollari. La necessità di un accordo è diventata particolarmente urgente nel momento in cui si sta preparando l’entrata in funzione della piattaforma di Karish, un importante progetto israeliano per la produzione di gas che, secondo il governo israeliano, si trova a sud ...