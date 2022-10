Iran | incendio nel carcere di Evin | quattro detenuti morti e 61 feriti

I quattro detenuti sono morti per aver inalato il fumo provocato all'scoppiato ieri, in seguito a una rivolta, ha reso noto Mizan, l'autorità giudiziaria, aggiungendo che dei 61 feriti 4 ...Quattro detenuti sono morti e 61 sono rimasti feriti in seguito all'scoppiato ieri, sabato 15 ottobre, nel carcere di Evin a Teheran, in. Lo ha comunicato l'autorita' giudiziaria iraniana, come riportano i media internazionali. Le immagini trasmesse ...Quattro detenuti sono morti e 61 sono rimasti feriti in seguito all'incendio scoppiato ieri, sabato 15 ottobre, nel carcere di Evin a Teheran, ...(LaPresse) Tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Evin, a Teheran, dove sabato sera sera c'è stata una rivolta dei detenuti con scontri, colpi ...