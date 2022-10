Iran | Fratoianni | ' repressione contro donne | Italia si faccia sentire'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Non solo l'inaccettabile e violentadel regimeianoleche da settimane esigono il rispetto della loro dignità e libertà. Ora pure il massacro in un carcere". Così Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. “Una situazione insostenibile - prosegue il leader di Sinistrana - di cui porta la completa responsabilità un vertice teocratico, fuori da storia e civiltà. L'sicon voce forte ed autorevole - conclude- cessino i massacri, basta con la, si rispettino i diritti civili ed umani”.

