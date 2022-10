Inter | Lautaro | 'Le parole di Bastoni? Di solito non esterno ciò che ci diciamo'

Un gol per tempo e l'va: quarto risultato utile tra campionato e coppa cone Barella sugli ...L'conquista tre punti contro la Salernitana, grazie ai gol dinel primo tempo e Barella - migliore in campo insieme a Calhanoglu - nel secondo. Ecco tutti i voti della sfida di San ...MILANO (ITALPRESS) – Due gol dell’Inter alla Salernitana che si è dovuta arrendere al maggior tasso tecnico degli avversari. I ragazzi di Inzaghi partono forte e mettono ben presto le tende nella metà ...Buona notizia per l’Inter e Inzaghi. RIECCOLO - De Vrij è ritornato. De Vrij ha praticamente annullato il polacco al Meazza, limitandolo anche in… Leggi ...