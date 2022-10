Inter | in Argentina per il nuovo 'Lautaro Martinez'

TUTTO mercato WEB

...15 Giappone - Porto Rico 3 - 0 14:00 Serbia - Thailandia 3 - 0 16:15 Italia -3 - 0 ...30 Virtus Bologna - Monaco 66 - 83 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Sassuolo -1 - 2 18:...La settimana perfetta dell'. E di Lautaro Martinez. Il Toro racconta la svolta dei nerazzurri a caldo a Dazn: 'Siamo sulla ...gol a mia madre che è qui allo stadio e a mia moglie che è in... Inter, missione in Argentina per Dario Baccin: obiettivo trovare un nuovo Lautaro L’ex calciatore dovrà quindi scovare la punta del futuro, e chissà che da questa “missione” l’Inter non possa trovare un nuovo Lautaro Martinez In casa Inter uno dei temi più caldi dell’inizio stagion ...L'Inter vince contro la Salernitana e ottiene le giuste risposte grazie ai gol di Lautaro e Barella: il club si muove anche sul mercato.