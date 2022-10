Inter | Acerbi | “La storia di Lazio-Milan è una cosa vergognosa” | News

(Di domenica 16 ottobre 2022) Francesco, difensore dell', ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'episodio che lo ha riguardato in

Francescosi toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la gara tra- Salernitana. E lo fa, parlando a proposito dell'episodio avvenuto lo scorso anno con la maglia della Lazio, quando sorrise ...Salernitana 2 - 0 Reti : nel pt 14' Lautaro; nel st 13' Barella.(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, De Vrij,; Dumfries (44' st Bellanova), Barella, Calhanoglu (44' st Darmian), Mkhitaryan (27' st Asllani), Dimarco (18' st Gosens); Dzeko (27' st Correa), ...Il difensore nerazzurro: «Alla Lazio non ero fuori rosa, sono io che ho deciso di andare via, chiariamo. Sono passato dalle stelle alle stalle» ...Con la Salernitana la quarta consecutiva da titolare in campionato di Acerbi: "Più uomo io di tutti quelli che hanno puntato il dito" ...