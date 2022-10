In Australia vince Rins | ma Bagnaia è terzo e ora vede il Mondiale

Il GP d'porta il sorriso in casa Mooney VR46 , con Marco Bezzecchi che chiude quarto e alla fine della garail titolo di ' rookie of the year ' del Mondiale 2022. Il pilota dell'Academy di ...Sul circuito di Philip Island trionfa lo spagnolo della Suzuki davanti al connazionale Marquez. Bagnaia, in testa all'ultimo giro, sorride lo stesso. Quartararo cade e si ...Il Gran Premio d’Australia di MotoGp è stato vinto da Alex Rins ma è festa per Francesco Bagnaia che, giunto terzo al traguardo, è ora leader del Mondiale, grazie alla caduta di Fabio Quartararo.Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Phillip Island di MotoGP, diciottesimo appuntamento del calendario. Il pilota spagnolo ha ingaggiato un ...