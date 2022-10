Immobile lascia l' Olimpico zoppicando

(Di domenica 16 ottobre 2022) Guaio muscolare per: l'attaccante della Lazio è stato sostituito dopo mezz'ora nella sfida contro l'Udinese. Eccolo zoppicare in uscita ...

ROMA - Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri . Al 29' della sfida contro l' Udinese , Cirosi è infatti accasciato sulle ginocchia e ha chiesto il cambio, sfilandosi subuto la fascia di capitano, consegnandola a Milinkovic - Savic. Si parla di un problema al flessore della coscia ...Guaio muscolare per: l'attaccante della Lazio è stato sostituito dopo mezz'ora nella sfida contro l'Udinese. Eccolo zoppicare in uscita ...La Lazio è stata frenata oggi dall'Udinese e ha visto uscire dal campo Immobile infortunato: una notizia che fa sudare mister Sarri.La foto di Jessica Melena ha fatto il giro del web, diventando virale: l'avete vista con il vestito trasparente Guardate con attenzione.