Il Volley Bergamo 1991 si aggiudica il Trofeo Città di Conegliano | battuta l’Imoco in finale

(Di domenica 16 ottobre 2022)mette in bacheca ildi: nell’antipasto della prima di campionato che si disputerà tra una settimana, la Zoppas Arena ha visto le rossoblù strappare la vittoria per tre set a uno alle campionesse d’Italia e padrone di casa del, dopo che in semiavevano battuto la VeroMonza. Coach Micoli schiera per l’occasione Gennari al palleggio, Butigan centrale, Frosini opposta, in campo insieme a Stufi al centro, Lanier e Partenio in banda e al libero Cicola.risponde con la giovanissima (2006) azzurrina Angela Coba al palleggio con opposta Isabelle Haak, schiacciatrici Gray e Plummer, centrali De Kruijf e Squarcini, libero ...

Sul circuito vivaticket è già attiva la prevendita dei biglietti per le prossime due gare casalinghe ravvicinate della Consar Rcm: quella condi mercoledì 19 ottobre (alle 20.30) e quella ...... si sono imposte per 3 - 0 contro le francesi del Paris Saint Cloud (27 - 25, 25 - 19, 25 - 18) e alle ore 19 disputeranno l'ultimo atto contro il, che nell'altro scontro ha eliminato, ... Pallavolo Città di Conegliano – Bergamo sorprende l’Imoco e vince il trofeo Le rosa superano le francesi del Paris Saint Cloud al tie-break e chiudono al terzo posto la partecipazione all'evento andato in scena alla Zoppas Arena di Conegliano. Gaspari: "Torneo utile per confr ...Terzo posto per la Vero Volley nel "Torneo Città di Conegliano". Nella finale per il Bronzo, andata in scena questo pomeriggio alla Zoppas ...