Il rastrellamento del Ghetto di Roma 79 anni fa

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il 16 ottobre del 1943 Settimio Calò uscì dalla sua casa di via del Portico d’Ottavia, neldi. Quando vi fece ritorno, sua moglie Clelia Frascati e i loro nove figli non c’erano più, e non li avrebbe mai più rivisti. Il 16 ottobre, infatti, la moglie e i figli di Settimio Calò furono tra le 1.259 persone – di cui 689 donne, 363 uomini e 207 bambini – appartenenti alla comunità ebraica diche caddero in una vasta retata organizzata dalla Gestapo, la polizia segreta della Germania nazista. Herbert Kappler, il comandante della Gestapo a, non volle che alcun italiano partecipasse al fianco dei suoi uomini nel, dal momento che non li riteneva abbastanza fidati. La storia del tragicodelera iniziata il 26 settembre ...