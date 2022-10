Il Papa | “Rispolveriamo le giaculatorie | sono i nostri sms a Dio E lui risponde sempre”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 ottobre 2022) Città del Vaticano – Nell’odierna pagina del Vangelo, Gesù invita i suoi discepoli a “pregare, senza stancarsi mai”. Si potrebbe obiettare: “Ma io come faccio? Non vivo in un convento, non ho molto tempo per pregare!”. Da piazza San Pietro, gremita da 20mila fedeli per l’Angelus,Francesco regala un consiglio a tutti i credenti: “Può venire in aiuto a questa difficoltà una pratica spirituale sapiente, che si è oggi un po’ dimenticata, che ianziani, soprattutto le nonne, conoscono bene: quella delle cosiddette. Il nome è un po’ desueto, ma la sostanza è buona”. Di che cosa si tratta? “Di brevissime preghiere, facili da memorizzare, che possiamo ripetere spesso durante la giornata, nel corso delle varie attività, per restare ‘sintonizzati’ con il Signore”. E il Santo Padre ne elenca ...