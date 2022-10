I figli di Berlusconi mediano per il governo? Il Pd | ' Sfacciato conflitto di interessi'

(Di domenica 16 ottobre 2022) La destra si fa riconoscere, del resto è sempre il partito 'Ruby è la nipote di Mubarak'. Lo stato maggiore del Partito Democratico osserva "con sconcerto" le manovre per dare il via aldi ...

"Grave che idiabbiano cercato di convincere il padre a trovare un accordo con Meloni. Perché entrano nella trattativa per la formazione del governo". Il Corriere ha una newsletter ...Un fine settimana di trattative ininterrotte fra Meloni e Salvini a Roma ee lo stato maggiore Fi ad Arcore che non avrebbero visti estranei gli stessidi, Marina e ...Oggi l'incontro tra il leader di Forza Italia e il premier in pectore. ‘Svolta o rottura’ I segnali sono positivi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...