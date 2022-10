I convocati di mister Spalletti

(Di domenica 16 ottobre 2022) Assenti per infortunio Rrahmani e Anguissa, ecco la lista completa de per la sfida contro il Bologna: Portieri: Meret, Sirigu e Marfella Difensori di Lorenzo Jesus film Olivera ostigard zanoli Zedadka Centrocampisti Demme Elmas Gaetano Lobotka Ndombele Zerbin Zielinski Attaccanti : Kvaratskhelia Lozano Osimhen Politano Raspadori Simeone

