Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Val Pusteria batte 3-0 il Graz

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) E’ un sabato sera di festa per il Val, impegnato in una nuova giornata della stagione regolare dell’ICE. La formazione italiana si è infatti imposta per 3-0, in casa, nei confronti degli austriaci del, non lasciando alcuno scampo agli ospiti. Dopo un primo parziale inchiodato sullo 0-0, i “Lupi” sbloccano la gara: reti di Kristensen e Bardaro poco prima della metà del secondo periodo, per il 2-0 che indirizza la contesa. Nel terzo tempo poi, non succede più nulla. Ilci prova nel finale svuotando la sua gabbia e Ahl, a porta vuota, e a quindici secondi dalla fine, griffa il 3-0, che chiude definitivamente i giochi. Domani altro giro e altre gare in calendario. In ottica italiana, sarà la volta del Bolzano, che sarà impegnato sulla pista degli sloveni ...