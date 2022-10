Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano cade a Lubiana | ma mantiene la vetta della classifica

(Di domenica 16 ottobre 2022) Arriva la seconda sconfitta stagionale pernella ICE. Dopo tre vittorie consecutive, infatti, i Foxes cadono pesantemente in quel di, ma mantengono comunque lagraduatoria generale. HKO Olimpija– HCB Alto Adige Alperia 5-2: la sfida si apre all’insegna dell’equilibrio assoluto. Un equilibrio che viene spezzato dai padroni di casa al minuto 16:12 con la rete messa a segno da Garreffa su assist di Neill. Il raddoppio arriva entro la fine del primo parziale con Kapel che realizza il 2-0 al 19:31 su assist di Sturm. Gli sloveni non alzano il piede dall’acceleratore e, al minuto 22:47, centrano il 3-0 grazie ancora a Kapel, questa volta imbeccato da Dodero. Il Kapel-show prosegue ...

