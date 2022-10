Highlights e gol Aston Villa-Chelsea 0-2 | Premier League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilcon glied i gol di0-2, sfida valevole per l’undicesima giornata della. Gli uomini di Potter passano in vantaggio dopo appena 6?. Mount è bravissimo a sfruttare il clamoroso svarione della difesa di casa e a punire di piatto destro al volo un incolpevole Martinez. Il raddoppio viene siglato ancora una volta dall’attaccante, che al 65? piazza sotto l’incrocio un calcio di punizione battuto dalla sinistra e chiude i conti in favore dei londinesi. Di seguito ilcon le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita. SportFace.